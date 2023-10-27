Власти будут поддерживать одаренных детей, только зарегистрированных на "Гослуслугах"?

Власти определились с правилами выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу сегодня.

Одаренные дети будут выявляться по созданному ими результату интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство, публикация, участие в олимпиаде, конкурсе и т.п. мероприятий). Взимание платы за участие в них не допускается.

Перечень мероприятий на будущий учебный год формируется Министерством просвещения и публикуется до 1 марта. По итогам мероприятия организатор должен направить данные на одаренных детей оператору, включая СНИЛС и контактные данные. Кроме того, передается информация о личных тренерах, осуществлявших подготовку победителей и призеров.

Дети также должны в заявительном порядке загрузить в специальный реестр о талантливых детях данные о себе (до 14 лет это делают родители). Внесение информации в реестр одаренных детей осуществляется через "Госуслуги". Без регистрации на "Госуслугах" ребенок, видимо, не может рассчитывать на разные стипендии и прочие виды поддержки. Возможно, информацию может вносить родитель (постановление допускает и такое толкование), но он тоже должен быть зарегистрирован на "Госуслугах". К видам поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, власти отнесли:

• обеспечение индивидуальной работы;

• профессиональную ориентацию;

• содействие в трудоустройстве после окончания обучения;

• психолого-педагогическое сопровождение.

Член-корреспондент РАН, профессор ряда вузов и лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев считает, что власти и корпорации заинтересованы в цифровизации образования, чтобы выявлять самых талантливых учеников.

"Для нас школа - это место, куда мы отдаем детей, чтобы они вернулись образованными. А для них школа - это полигон, где пасутся коровы, которых они потом будут доить. Школьников, может быть, они и отловят, но они разрушают тем самым школу. Из школы постепенно выдавливаются учителя, которые любят и умеют работать с классом", - рассказал Савватеев.