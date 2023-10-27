"Между Москвой и Тель-Авивом есть разногласия по израильско-палестинскому кризису"

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил о разногласиях между Россией и Израилем по израильско-палестинскому кризису.

"Каждый из нас старается, я думаю, предоставить свою позицию другой стороне, объяснить, почему мы так думаем и стараемся переубедить. Не всегда получается, но это часть диалога", - сказал РИА Новости посол.

Напомним, после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября Пентагон сообщил, что США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта отправляют в восточную часть Средиземного моря авианосец ВМФ США Gerald R. Ford с ударной группой. Также Штаты объявили, что отправят в восточную часть моря вторую авианосную группу во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower. Кроме того, Вашингтон перебросил на Ближний Восток эскадрилью истребителей-бомбардировщиков F-16. СМИ отмечали, что США действуют "с целью сдерживания Ирана в преддверии наземной операции Израиля в секторе Газа". В Тегеране, в свою очередь, заявили, что в конфликт на Ближнем Востоке могут включиться "новые игроки".

В МИД РФ заявили, что обострение ситуации на Ближнем Востоке, включая активизацию ударов израильской авиации по Сирии, повышает риск перерастания конфликта в региональный.

"Мы с тревогой наблюдаем за активизацией ударов израильской авиации по территории Сирии", - заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.