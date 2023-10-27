Новым собственником завода Volvo в Калуге станет группа "Промышленные инвестиции"

Владельцем завода по сборке грузовиков шведской Volvo Trucks в Калуге станет группа "Промышленные инвестиции".

Как заявил в Telegram губернатор Калужской области Владислав Шапша, в настоящее время новый собственник "вступает в свои права". Уже осуществляются переговоры с потенциальными промышленными партнерами, одним из которых может стать автозавод "Урал".

Первые грузовики сойдут с конвейера в текущем году, отметил глава региона.

Ранее Шапша заявил, что на полную мощность завод выйдет уже в 2024 году.