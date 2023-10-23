23 Октября 2023
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Фото: vologda-oblast.ru

Заморозки не повлияют на итоги уборочных работ в Тюменской области

В Тюменской области подвели предварительные итоги уборочных работ, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В инфоцентре сообщили, что похолодание не повлияет на итоги уборочных работ.

Сбор зерновых и зернобобовых культур почти завершен. В настоящий момент убрано 99,5% площадей. Осталось менее 4 000 га. Аграрии собрали почти 1,680 млн тонн зерна (это почти на 300 000 больше среднегодовых показателей). Потребность региона в зерне перевыполнена.

Сбор свеклы полностью завершен до заморозков. Заготовлено более 8 800 тонн корнеплода.

На сегодня собрано 89% моркови и 89% процентов капусты. Валовой сбор — более 12 500 тонн и 18 500 тонн соответственно.

По словам специалистов, минусовые температуры не окажут серьезного влияния на небольшое количество оставшегося зрелого зерна. Морковь и капуста также безболезненно переносят кратковременные заморозки.

Отметим, что в Тюмени эта неделя по прогнозам метеорологов, должна быть снежной. 29 октября, в областной столице похолодает до -7…-3, а в течение всего дня будет идти снег. Высота снежного покрова превысит девять сантиметров. В ближайшие дни тюменцев ожидают снег с дождем. Температура воздуха составит -2…+1 в дневные часы и до -4…-5 в темное время суток.

Теги: урожай, заморозки, похолодание


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