Южноуральским школьным учителям некогда преподавать — они "ушли в бумажную волокиту"

На Южном Урале педагог должен сдавать более 40 мониторингов и мероприятий, об этом сообщила вице-губернатор Ирина Гехт по итогам подсчетов вместе с представителями учительских профсоюзов. По ее словам, перегруженность отчетами — одна из самых частых жалоб, которую вице-губернатор регулярно получает от педагогов и родителей, и она совершенно обоснована. Часть мониторингов проводится ежедневно и запрашивается ведомствами разного уровня — как федерального и регионального, так и на местах.

Соответственно, нужно освободить педагогов от бумажной волокиты, чтобы они могли больше времени уделять объяснению учебного материала, ведь нагрузка на учителей и без того колоссальная. Часто количество учеников в классах превышает 25 человек, рабочий день становится ненормированным, особенно во время дистанта.

"Безусловно, какую-то часть отчетности можно отрегулировать только на федеральном уровне. Но то, что избыточно включено на региональном и местном уровнях, нужно сокращать. Будем вести эту работу вместе с профсоюзными организациями", — прокомментировала Ирина Гехт в своем телеграм-канале.

Напомним, согласно результатам опроса A2:Research, который проводился перед началом учебного года, 75% учителей и преподавателей в России с неохотой возвращались к работе после каникул — причиной является то, что 50% из них частично, а 25% полностью не удовлетворены текущими условиями труда. Среди нецелесообразных задач, на которые жалуются учителя: подготовка множества отчетов — 48%, обязательные факультативы с детьми — 25% и уборка класса —14%. Также они сетуют на низкую зарплату (38%), негибкий рабочий график (31%) и "токсичный" коллектив (24%).

Также мы писали, что если из медианной зарплаты учителей в 39 тыс. вычесть налоги и учесть, на сколько ставок в среднем работает один учитель, то получится просто позорная цифра — около 20 тыс. Неслучайно Минпросвещения скрывает количество ставок, приходящееся на одного учителя. Общее количество учителей известно — 1,2 млн, а количество ставок, которые они "тянут", не озвучивается. Учителей просто вынуждают брать себе по полторы-две ставки, чтобы что-то заработать. Естественно, учебный процесс при этом остается в стороне. Спрашивать с учителя будут не за него, а за отчетность. За собственно обучение детей учителям платят 5-10 тыс. в месяц. Все остальное к обучению не имеет непосредственного отношения.