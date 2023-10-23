В Уральском федеральном округе намолочено 6 миллионов тонн зерна

23 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Свердловская область Курганская область Челябинская область Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Уральском федеральном округе намолочено 6 миллионов тонн зерна

Уборочная кампания в Уральском федеральном округе вышла на финишную прямую, сообщили в пресс-службе уральского полпредства президента.

По состоянию на первую половину октября уральские аграрии убрали более 90% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 6 млн. тонн зерна, а урожайность в этом году составляет 18,3 центнеров с гектара.

Картофель выкопан более чем на 90% посевной площади. Урожай превысил 665 тысяч тонн. В этом году работникам уральского агропрома удалось увеличить на 12% урожайность на гектар: до 211 центнеров.

На сегодняшний день также в округе собрали 113 тысяч тонн овощей. Урожайность в этом сезоне по округу 354 центнера с гектара, причем в Свердловской области этот показатель вырос более чем на 22,2% и составил 305,5 центнеров с гектара.

Полномочный представитель президента Владимир Якушев положительно оценил ход уборочной кампании в округе:

"Мы на финишной прямой, окончательные итоги подведём в ноябре. А сегодня главное спокойно закончить работу и приступить к формированию планов на следующий год".

Теги: уборочная кампания, зерно


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети