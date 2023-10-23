В Уральском федеральном округе намолочено 6 миллионов тонн зерна

Уборочная кампания в Уральском федеральном округе вышла на финишную прямую, сообщили в пресс-службе уральского полпредства президента.

По состоянию на первую половину октября уральские аграрии убрали более 90% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 6 млн. тонн зерна, а урожайность в этом году составляет 18,3 центнеров с гектара.

Картофель выкопан более чем на 90% посевной площади. Урожай превысил 665 тысяч тонн. В этом году работникам уральского агропрома удалось увеличить на 12% урожайность на гектар: до 211 центнеров.

На сегодняшний день также в округе собрали 113 тысяч тонн овощей. Урожайность в этом сезоне по округу 354 центнера с гектара, причем в Свердловской области этот показатель вырос более чем на 22,2% и составил 305,5 центнеров с гектара.

Полномочный представитель президента Владимир Якушев положительно оценил ход уборочной кампании в округе:

"Мы на финишной прямой, окончательные итоги подведём в ноябре. А сегодня главное спокойно закончить работу и приступить к формированию планов на следующий год".