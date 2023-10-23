Россияне не верят, что им поднимут зарплату, если они начнут работать лучше

Почти 60% россиян считают, что эффективность их труда в последние 2-3 месяца была высокой. Каждый третий считает свою эффективность средней. И только 6% признаются, что их эффективность была низкой, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Занимаемая должность не влияет на самооценку эффективности труда: и руководители высшего звена (59%), и специалисты (63%) считают себя высокоэффективными примерно одинаково часто.

Основная мотивация повышения производительности труда для работающих россиян — финансовая. Практически каждый второй говорит, что стал бы работать лучше, если бы ему подняли заработную плату (45%), за три года показатель не претерпел заметных изменений, но в 2016 г. был выше на 17 п.п. (62%). Это значит, что материальные мотивы, хоть и остаются приоритетными, но ослабевают в долгосрочной ретроспективе.

И хотя оплата труда — главный стимул для россиян работать лучше, большая часть не верит в то, что их заработная плата вырастет, если они станут трудиться больше или более качественно — 56%. В увеличение зарплаты верит каждый третий — 36%, показатель не изменился в сравнении с 2017 г., но вырос на 7 п.п. к 2019 г. (29%).

Недоверие работников к возможности увеличения заработной платы при увеличении трудовых усилий может быть обусловлено целым комплексом причин. Например, непрозрачные и необъективные системы оплаты труда, фиксированная заработная плата без возможности ее увеличения, соотношение роста зарплат к темпам инфляции и другое.

Согласно еще одному исследованию сервиса HeadHunter, за два года число россиян, которым не хватает зарплаты для удовлетворения основных потребностей, выросло на 20%. В 2021 году 25% опроса заявляли, что зарплаты на основном месте работы им не хватает на покрытие основных нужд, теперь таких граждан 45%. Еще 36% опрошенных заявили, что зарплата покрывает их основные нужды с трудом. Два года назад таких ответов было 39%. Тех, кому зарплата позволяет покупать все необходимое, в 2023 году оказалось 20%, а два года назад их было 36%.