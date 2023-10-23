Россияне не верят, что им поднимут зарплату, если они начнут работать лучше

23 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика В России
Фото: Совет ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России

Россияне не верят, что им поднимут зарплату, если они начнут работать лучше

Почти 60% россиян считают, что эффективность их труда в последние 2-3 месяца была высокой. Каждый третий считает свою эффективность средней. И только 6% признаются, что их эффективность была низкой, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Занимаемая должность не влияет на самооценку эффективности труда: и руководители высшего звена (59%), и специалисты (63%) считают себя высокоэффективными примерно одинаково часто.

Основная мотивация повышения производительности труда для работающих россиян — финансовая. Практически каждый второй говорит, что стал бы работать лучше, если бы ему подняли заработную плату (45%), за три года показатель не претерпел заметных изменений, но в 2016 г. был выше на 17 п.п. (62%). Это значит, что материальные мотивы, хоть и остаются приоритетными, но ослабевают в долгосрочной ретроспективе.

И хотя оплата труда — главный стимул для россиян работать лучше, большая часть не верит в то, что их заработная плата вырастет, если они станут трудиться больше или более качественно — 56%. В увеличение зарплаты верит каждый третий — 36%, показатель не изменился в сравнении с 2017 г., но вырос на 7 п.п. к 2019 г. (29%).

Недоверие работников к возможности увеличения заработной платы при увеличении трудовых усилий может быть обусловлено целым комплексом причин. Например, непрозрачные и необъективные системы оплаты труда, фиксированная заработная плата без возможности ее увеличения, соотношение роста зарплат к темпам инфляции и другое.

Согласно еще одному исследованию сервиса HeadHunter, за два года число россиян, которым не хватает зарплаты для удовлетворения основных потребностей, выросло на 20%. В 2021 году 25% опроса заявляли, что зарплаты на основном месте работы им не хватает на покрытие основных нужд, теперь таких граждан 45%. Еще 36% опрошенных заявили, что зарплата покрывает их основные нужды с трудом. Два года назад таких ответов было 39%. Тех, кому зарплата позволяет покупать все необходимое, в 2023 году оказалось 20%, а два года назад их было 36%.

Теги: россияне, зарплата, эффективность труда


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети