Путин встретится с главой Кабардино-Балкарии

Президент России Владимир Путин встретится с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.

Встреча состоится сегодня, приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Напомним, ранее представители стран — членов НАТО провелизаседание в Будапеште, чтобы обсудить встречу президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Отмечается, что союзники Венгрии по НАТО "выразили обеспокоенность по поводу безопасности", осудив встречу, которая состоялась на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Послы стран — членов НАТО обсуждали "проблемы", возникшие после российско-венгерских переговоров. Как указывает Bloomberg, это говорит об усилении разногласий внутри блока.