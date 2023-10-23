На трассе "Пермь – Екатеринбург" образовалась пробка длиной в 10 км

На трассе "Пермь – Екатеринбург" сегодня затруднено движение. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

По данным ведомства, на автодороге Р-242 с 306 по 316 км затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с производством дорожных работ и большим транспортным потоком.

"Возможный путь объезда через с. Первомайское – п. Билимбай – г. Первоуральск со съездом на 290 км и возвращением на автодорогу на 326 км. Планируйте свой маршрут заранее!", - призывают в управлении.

Ранее сообщалось, что из-за выпавшего в понедельник снега областная Госавтоинспекция ввела ограничения для всех видов транспорта на автодороге "Первоуральск – Шаля" с 18 по 55 км.