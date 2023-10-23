23 Октября 2023
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Фото: ГИБДД Свердловской области

На трассе "Первоуральск - Шаля" ввели ограничения из-за выпавшего снега

Из-за выпавшего снега, областная Госавтоинспекция ввела ограничения движения для всех видов транспорта на автодороге "Первоуральск - Шаля" с 18 по 55 км. Ограничения будут сняты после приведения дорог в соответствие с требованиями безопасности движения.

"Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к временному ограничению транспорта, и требует неукоснительного соблюдения ПДД от всех участников дорожного движения. Напоминаем, что при неблагоприятных погодных и дорожных условиях автомобилистам следует двигаться на пониженной скорости, отказаться от резких маневров, опасных обгонов и перестроений, а также увеличить дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств", - сообщили в пресс-службе.

Наряды сотрудников ГИБДД патрулируют трассы в усиленном режиме. В случае возникновения проблем, водители могут обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции по номерам: 112 или 02.

Теги: снег, трасса Первоуральск - Шаля, ограничения


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