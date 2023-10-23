23 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

Airbus договорилась с Northrop Grumman о строительстве спутников для ВС Англии

Airbus договорилась с американской военно-промышленной компанией Northrop Grumman о стратегическом партнерстве.

Цель – создание системы спутников следующего поколения SkyNet-6 для ВС Великобритании, пишет ТАСС. Cтоимость программы достигает $7,2 млрд.

Напомним, ранее выяснилось, что в 2024 г. начнется производство спутников "Скиф", которые должны создать одноименную орбитальную группировку в рамках программы "Сфера". "Сфера" должна будет обеспечить страну интернетом и связью, она станет аналогом британского проекта OneWeb и StarLink Илона Маска. В "Сфере" будет пять группировок спутников, предоставляющих услуги связи, еще пять будут обеспечивать наблюдение. Пока идет эскизная разработка проекта. Запуск спутников планируется осуществить в 2026-27 гг. – по два аппарата на одну ракету-носитель "Союз-2.1б".

Теги: Airbus, спутник, ВС Англии


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