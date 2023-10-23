В секторе Газа сообщили о гибели 30 человек при обстреле лагеря беженцев

Не меньше 30 человек погибли при обстреле лагеря беженцев в городе Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные силы гражданской обороны.

Еще 27 человек получили ранения. Большинство погибших — женщины и дети.

Агентство WAFA сообщало, что стрельба велась по двум жилым домам и албанской мечети в лагере беженцев. Израильская сторона пока не комментировала информацию.

Ранее Министерство внутренних дел эксклава заявило, что израильская армия нанесла удары по рынку в лагере беженцев "Нусейрат" в блокированном секторе Газа. Сообщалось о погибших и раненых.