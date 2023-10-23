ЦАХАЛ: Наземной операции в Газе не будет, если ХАМАС отпустит заложников и сдастся

Наземная операция в секторе Газа будет отменена, если ХАМАС освободит всех пленных и безоговорочно сдастся, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.

По его словам, в плену у ХАМАС сейчас находятся 212 человек, передает РИА Новости.

При этом Конрикус не смог однозначно ответить на вопрос, какая цель для ХАЦАЛ более приоритетна — освобождение заложников или полное уничтожение ХАМАС.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что операция в секторе Газа может занять до трех месяцев, по ее итогам ХАМАС должен быть уничтожен.

Bloomberg сообщал, что наземная операция может начаться позже запланированной даты и продлиться дольше. Корректировки вносятся с целью ограничить число потенциальных жертв среди мирного населения сектора Газа.