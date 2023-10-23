Жителя Невьянска признали невменяемым после убийства своей супруги

В Невьянске в отношении местного жителя применены принудительные меры медицинского характера. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, мужчина убил собственную жену будучи в неадекватном состоянии.

Трагедия произошла 24 июня текущего года. Уралец 1937 г.р. взял нож и нанес им несколько ударов по телу супруги 1939 г.р., от чего та скончалась.

"При общении с оперуполномоченными уголовного розыска гражданин сообщил им, что за нож схватился в ходе возникшей ссоры. Он посчитал, что жена настраивает против него соседей, делает все не так, как ему нужно, и вообще желает его скорейшей смерти. В дальнейшем судебная экспертиза объяснила происхождение у мужчины такого неблагоприятного мнения относительно своей супруги", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

После проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы, выяснилось, что у подэкспертного имеется психическое расстройство, в связи с чем в момент нападения он находился в невменяемом состоянии. По итогам расследования уголовное дело с соответствующим постановлением было направлено в суд, который принял решение о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.