23 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

Власти Севастополя опровергают сообщения о взрыве и работе ПВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опровергает сообщения о взрыве в городе.

"Укропаблики опять разгоняют ложь. Выкладывают видео о якобе "взрыве" чего-то в Севастополе. Это ложь. Никаких взрывов в городе не было. Просто ЦИПсО уже традиционно блюдет принцип: "Взрыва может и не быть, но придумать о нем - ты что-то, но обязан", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он также опровергает работу ПВО в городе: "Силы ПВО находились в боевой готовности, но до нас никаких воздушных целей сегодня не долетало. Это тоже такой способ у вражеских каналов хайповать и держать аудиторию в напряжении".

Сегодня в городе дважды объявлялась воздушная тревога. Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что над регионом были сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма.      

Теги: севастополь, михаил развожаев, опровержение


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