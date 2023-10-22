В Москве задержан боец поп-ММА Ильяс Якубов

В Москве задержан боец поп-ММА Ильяс Якубов. Его обвиняют в публичных призывах к терроризму.

Внимание силовиков привлек ролик, который 31-летний спортсмен опубликовал летом этого года. На видео с тренировки Якубов наложил монолог террориста Шамиля Басаева, причастного к захвату школы в Беслане и взрывам жилых домов в Москве. Хотя позже Якубов удалил ролик, он успел попасть в поле зрения силовиков. Мужчину объявили в федеральный розыск.

За публичные призывы к терроризму в интернете ему грозит до семи лет колонии.