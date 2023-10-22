22 Октября 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: t.me/gibdd_66

В ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погиб бывший командир полка ДПС свердловской ГИБДД

На трассе Пермь-Екатеринбург разбился бывший командир полка ДПС ГИБДД свердловского полицейского главка Борис Литвин, ему было 68 лет.

"Свердловская Госавтоинспекция выражает соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью в результате ДТП ветерана полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Литвина Бориса Германовича", - говорится в сообщении областного управления ГАИ.

Полковник полиции Литвин родился в Бисерти Нижнесергинского района Свердловской области в 1955 году, прослужил в морфлоте три года, закончил автодорожный техникум, после чего в 1981 году устроился на работу в ГАИ, где прослужил 31 год. Из органов внутренних дел ушел на пенсию в 2012 году.

Борис Литвин и Юрий Демин.(2023)|Фото: t.me/gibdd_66

Теги: борис литвин, дтп, биография, гибдд


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