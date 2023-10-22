Под Самарой взорвана опора высоковольтной ЛЭП

В Елховском районе Самарской области, в четырех километразх от села Мулловка подорвали опору линии электропередач. Электромонтер обнаружил разрушение бетонного основания и деформирование металлоконструкции во время обхода высоковольной линии "Азот – Бугульма". Он вызвал на место инцидента силовиков.

Выяснилось, что опору подорвали с помощью самодельного взрывного устройства, взрывчаткой послужил килограмм переоксида ацетона, передает Shot.

Предполагается, что взрыв произошел в течение последних пяти месяцев, потому что во время проверки в мае опора была цела.

Повреждения никак не повлияли на работу ЛЭП.