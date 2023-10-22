В Красноярске экстренно сел самолет "Аэрофлота" – в кабину пилотов ломился пассажир

В Красноярске экстренно сел Boeing 777-300 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Владивостока в Москву. Причиной стал военнослужащий, пытавшийся ворваться в кабину пилотов, сообщает Telegram-канал Baza.

Известно, что нападавшему 32 года, он служит в десантно-штурмовой бригаде в Приморье.

В какой-то момент полета мужчина начал требовать открыть ему "пассажирскую дверь" самолета. Бортпроводники пытались его успокоить, но пассажир пошел в кабину пилотов – поговорить с командиром воздушного судна.

Экипаж сообщил на землю о проблемах и принял решение о посадке в Красноярске. Там после приземления дебошира забрала полиция.