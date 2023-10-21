МВД Палестины заявило об израильском обстреле рынка в секторе Газа

МВД Палестины заявило об израильском обстреле рынка Нусейрат в секторе Газа.

Есть погибшие и раненые, приводит ТАСС данные МВД.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что решения конфликта Палестины и Израиля невозможно без создания палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Иерусалиме. Об этом он сообщил после разговора с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Хания,

10 октября Путин во время переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани высказался о ситуации в Израиле. По его мнению, события на Ближнем Востоке – "провал" политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на каждую.

"Но каждый раз – без учета коренных интересов палестинского народа, имея в виду, прежде всего, необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства", - сказал Путин.

Президент уточнил, что позиция России – в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю.

"Мы призываем к этому все конфликтующие стороны", - сказал Путин.