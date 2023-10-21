Байден заявил о необходимости "нового миропорядка"

Президент США Джо Байден, выступая на приеме во время предвыборной кампании, заявил "у нас есть возможность сделать что-то, если мы достаточно смелы и уверены в себе, чтобы объединить мир так, как этого никогда не было".

"В течение 50 лет мы жили в послевоенный период, когда это работало чертовски хорошо, но сейчас это как бы выдохлось. Вроде как выдохся. Ей нужен новый, в некотором смысле, новый мировой порядок, подобный тому, который был мировым порядком", - сказал Байден, текст выступления которого опубликован на сайте Белого дома.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова главы США Джо Байдена о руководителе РФ являются недопустимыми. Тема Путина в риторике американского истеблишмента является такой константой, и фамилия Путина является неотъемлемой частью внутриполитической жизни США, сказал Песков, комментируя последние высказывания Байдена, в том числе проведенные им параллели между российским лидером и движением ХАМАС. По мнению Пескова, вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государств, и "вряд ли такая риторика может быть приемлемой для нас".

Добавим, эти слова – не первая попытка Байдена оскорбить Путина. В феврале 2023 г. президент США сделал подобное заявление, выступая с речью в Варшаве. Хотя в Белом доме и отрицали, что выступление американского лидера будет ответом на внешнеполитические заявления Путина, сделанные несколькими часами ранее, в итоге все равно слова Байдена звучали ответом на слова президента РФ.

В отличие от путинской, вся речь Байдена в Польше была посвящена военному конфликту на Украине и противостоянию Запада и России. В речь не вносили коррективы с учетом объявления о приостановке участия РФ в договоре СНВ-3. Байден назвал события на Украине "самой большой ***** в Европе после Второй мировой".

"Обращаюсь к русскому народу. Запад не хочет нападать на Россию, русские не являются нашими врагами. Путин может закончить ***** одним словом. США и Европа не стремятся к уничтожению России", - заявил Байден, назвав Путина "диктатором, стремящимся возродить свою империю".

В сентябре 2023 г. Байден вновь назвал Путина диктатором.

Похожие выражения Байден допускал и по отношению к Китаю и его лидеру Си Цзиньпину. Руководителя Поднебесной Байден "опозоренным диктатором", а государство – "бомбой замедленного действия".