21 Октября 2023
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Фото: Mahmoud Illian/AP

Король Иордании призвал немедленно прекратить военные действия в секторе Газа

Король Иордании Абдалла II призвал немедленно прекратить военные действия и блокаду сектора Газа.

Он подчеркнул необходимость налаживания "регулярной гуманитарной помощи палестинскому населению, которое страдает от бомбардировок", пишет ТАСС.

Напомним, сегодня в telegram-канале армии обороны Израиля появились сообщения о нанесении ударов по противотанковым ракетам ХАМАС, снайперским и наблюдательным постам, расположенным внутри многоэтажных зданий.

20 октября 2023 г. министр обороны и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман призвал мировое сообщество создать Палестину в границах 1967 г. – со столицей в Восточном Иерусалиме (как это предусматривает изначальный план ООН). Эр-Рияд также выразил "категорическое неприятие королевством призывов к насильственному переселению палестинского народа".

В 1967 г. в результате Шестидневной войны между Израилем и арабскими государствами значительная часть территорий, на которых предполагалось создание Палестины, перешла под контроль Тель-Авива.

Теги: Король Иордании, Абдалла II, сектор Газа


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