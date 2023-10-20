Саудовская Аравия предлагает мировому сообществу создать Палестину в границах 1967 года

Министр обороны и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман призвал мировое сообщество создать Палестину в границах 1967 года – со столицей в Восточном Иерусалиме (как это предусматривает изначальный план ООН), передает Al Jazeera.

Эр-Рияд также выразил "категорическое неприятие королевством призывов к насильственному переселению палестинского народа".

В 1967 году в результате Шестидневной войны между Израилем и арабскими государствами значительная часть территорий, на которых предполагалось создание Палестины, перешла под контроль Тель-Авива.