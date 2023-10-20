Свердловскую область признали регионом с высокой активностью мошенников

Свердловская область вошла в число российских регионов с высокой активностью телефонных мошенников. Таковы результаты исследования, проведенного ВТБ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе банка, среди тех, кому чаще звонили злоумышленники в этом году, большинство проживают в Москве (20,4%), Московской области (8,5%) и Санкт-Петербурге (6,6%). Высокая активность аферистов отмечена в Новосибирской (3,9%) и Самарской областях (3,5%), Свердловской области и Краснодарском крае (по 3,2%).

В свою очередь, в этом году менее 1% мошеннических случаев приходится на Оренбургскую область, Ханты-Мансийский АО, Омскую, Вологодскую, Мурманскую области, Приморский край и республику Бурятия.

Напомним, ранее в Уральском главном управлении ЦБ РФ предупредили о новой схеме мошенничества. Речь идет об обещаниях вернуть деньги наличными в приемной Банка России.