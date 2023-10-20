Песков: России готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа

Россия готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа, ведется работа по определению желающих уехать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Граждан РФ в анклаве может быть больше тысячи, уточнил представитель Кремля. При этом, по его словам, далеко не все из них хотят быть эвакуированными и не все выходят на связь с российскими загранучреждениями. "Дипломаты проявляют максимум усилий для того, чтобы эти контакты наладить", - подчеркнул Песков.

"Готовность для этого есть, об этом говорил Путин в Китае, возможности есть, работа ведется, будем действовать по ситуации", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента.

Ранее МИД РФ сообщал, что ситуационно-кризисный центр совместно с российскими загранучреждениями в регионе Ближнего Востока прорабатывают эвакуационные мероприятия для граждан России и соотечественников. Об организованных вывозных рейсах россиян из зоны палестино-израильского конфликта пока не сообщалось.