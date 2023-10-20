20 Октября 2023
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба РМК

РМК приняла участие в Детском экологическом форуме

Ключевая задача Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ) – вовлечение учащихся в изучение экологических проблем с целью дальнейшего формирования системы кадров для производственной отрасли. На площадке конгресс-холла "Таганай" в Челябинске собрались 2,5 тысячи школьников из 18 регионов страны, в том числе школьники с территории присутствия Русской медной компании – дети из кружка юных геологов "Искатель" им. Виктора Чигинцева (г. Карталы, Челябинская область), об этом сообщили в пресс-службе РМК.

(2023)|Фото: пресс-служба РМК

(2023)|Фото: пресс-служба РМК

Понимая важность формирования экологической культуры у школьников на основе личностной вовлеченности, РМК всё чаще поддерживает экологические инициативы и принимает участие в тематических мероприятиях. Экологическая безопасность – один из главных приоритетов Русской медной компании. Для защиты окружающей среды компания применяет наилучшие доступные технологии отрасли. В 2022-м году компания направила на природоохранные мероприятия 3,8 млрд рублей. Ежегодные инвестиции РМК в программы рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды в среднем составляют 2 млрд рублей.

Для участников ДЭФ провели экскурсию на одно из самых производительных и высокотехнологичных предприятий горнодобывающего сектора России – Томинский ГОК.

(2023)|Фото: пресс-служба РМК

(2023)|Фото: пресс-служба РМК

На примере Томинского горно-обогатительного комбината участникам ДЭФ продемонстрировали наилучшие доступные технологии в сфере охраны окружающей среды, внедрённые на предприятии. Ребята увидели замкнутую систему водооборота, которая позволяет многократно использовать технологическую воду, и технологии в области охраны атмосферного воздуха. А также узнали про уникальный проект ликвидации отработанной выработки Коркинского угольного разреза с помощью закладочного материала с Томинского ГОКа.

В ходе основной программы форума эксперты и экологи Управления экологической безопасности РМК выступили в роли наставников рабочих команд при разработке и подготовке экологических проектов к защите. По результатам защиты проектов команда Челябинской области победила в номинации "Круговорот отходов" в треке "Чистая страна" и была удостоена специального приза от Экологического фонда РМК – сертификата на реализацию экопросветительского проекта "Игра, которую нельзя купить".

(2023)|Фото: пресс-служба РМК

(2023)|Фото: пресс-служба РМК

Настольная игра, все задания которой посвящены сбору и переработке бумаги. Предполагается, что сам продукт будет реализован на полностью переработанной бумаге. Игру можно будет получить, только сдав макулатуру для её изготовления. Целевая аудитория проекта – школы муниципалитетов. В перспективе планируется разработка серии игр, отличающихся по уровню сложности и возрастным категориям, с региональными особенностями. Эксперты и экологи РМК будут консультировать и сопровождать проект на всех этапах его реализации.

Комментирует заслуженный эколог РФ, вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар:

"Важно, чтобы правильное понимание и восприятие экологической повестки было с рождения. Чтобы в каждой семье воспитывалось экологически правильное, грамотное поколение. РМК с огромным удовольствием поддержала инициативу проведения такого форума. И, конечно, очень важно поддержать детей в этом непростом занятии, потому что мало подготовить проект, мало проработать его – его нужно ещё и реализовать. Дети уже становятся серьёзными, экологически ориентированными. И не так важно, выберет ли каждый из этих участников в будущем профессию эколога, но они уже как минимум вырастут ответственными и бережными людьми".

Теги: РМК, Всероссийский детский экологический форум


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