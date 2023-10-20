20 Октября 2023
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Фото: Мария Захарова

В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что слова главы США Джо Байдена о руководителе РФ являются недопустимыми.

Тема Путина в риторике американского истеблишмента является такой константой, и фамилия Путина является неотъемлемой частью внутриполитической жизни США, приводит "Интерфакс" слова Пескова, комментировавшего последние высказывания Байдена, в том числе проведенные им параллели между российским лидером и движением ХАМАС. По мнению Пескова, вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государств, и "вряд ли такая риторика может быть приемлемой для нас".

Напомним, эти слова – не первая попытка Байдена оскорбить Путина. В феврале 2023 г. президент США сделал подобное заявление, выступая с речью в Варшаве. Хотя в Белом доме и отрицали, что выступление американского лидера будет ответом на внешнеполитические заявления Путина, сделанные несколькими часами ранее, в итоге все равно слова Байдена звучали ответом на слова президента РФ.

В отличие от путинской, вся речь Байдена в Польше была посвящена военному конфликту на Украине и противостоянию Запада и России. В речь не вносили коррективы с учетом объявления о приостановке участия РФ в договоре СНВ-3. Байден назвал события на Украине "самой большой ***** в Европе после Второй мировой".

"Обращаюсь к русскому народу. Запад не хочет нападать на Россию, русские не являются нашими врагами. Путин может закончить ***** одним словом. США и Европа не стремятся к уничтожению России", - заявил Байден, назвав Путина "диктатором, стремящимся возродить свою империю".

В сентябре 2023 г. Байден вновь назвал Путина диктатором.

Похожие выражения Байден допускал и по отношению к Китаю и его лидеру Си Цзиньпину. Руководителя Поднебесной Байден "опозоренным диктатором", а государство – "бомбой замедленного действия".

Теги: Дмитрйи Песков, пресс-секретарь, Владимир Путин, Джо Байден


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