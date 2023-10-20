ОКР приостановил финансирование спортивных программ на 3,5 миллиарда рублей

Олимпийский комитет России (ОКР) приостановил финансирование спортивных программ на сумму более 3,5 млрд руб. из-за убытков традиционных спонсоров ОКР, цитирует РИА Новости гендиректора ОКР Владимира Сенглеева. Убытки связаны с санкциями в отношении России.

Накануне президент России Владимир Путин заявлял, что российских атлетов в отсутствие международных стартов и допуска к Олимпиаде государство поддержит как раз по линии ОКР и с помощью меценатов.

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что целью ОКР становится подготовка сборной на таком уровне, чтобы на Олимпиаде-2028 года она могла войти в топ-3 в общекомандном зачете.