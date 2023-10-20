Новое приложение "Тинькофф банка" продержалось в App Store меньше суток
Магазин приложений App Store удалил новое приложение "Тинькофф банка" спустя менее суток после его появления. Тем не менее, многие пользователи по совету кредитной организации воспользовались возможностью и установили сервис на свои устройства.
Приложение было замаскировано и называлось DocStorage.
Магазин устройств Apple регулярно удаляет появляющиеся неофициальные приложения российских банков, находящихся под санкциями. Также удалены их официальные сервисы.