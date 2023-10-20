20 Октября 2023
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Образование Владимирская область
Фото: avo.ru

Профориентация в приоритете - около 3 тысяч студентов вузов и колледжей Владимирской области стали участниками Единого дня выпускника

Масштабное кадровое мероприятие организовала региональная служба занятости Владимирской области - единый день выпускника.

«Учитывая демографическую ситуацию, наша приоритетная задача – объединить работодателей, образовательные организации и молодых потенциальных соискателей, рассказать ребятам, которые учатся, получили образование или только выпускаются, о востребованных вакансиях, возможностях стажировки, трудоустройства и перспективах карьерного роста на местных предприятиях», – отметила заместитель министра труда и занятости населения Владимирской области Мария Мальцева.

студенты, профориентация(2023)|Фото: avo.ru

Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, мероприятия прошли по всему региону. На площадках филиалов центра занятости населения, образовательных организаций состоялись встречи с работодателями и экскурсии на производство. Представители более 80 приоритетных для областной экономики предприятий познакомили с профессиями и программами мер поддержки молодых специалистов.

Во Владимире студенты инженерных специальностей и IT-технологий познакомились с предложениями 20 ведущих предприятий региона, в Муроме сотрудники службы занятости провели открытые отборы для учащихся медицинского колледжа, в Кольчугино студенты посетили завод специальных сплавов, а в Петушинском районе – побывали на фармацевтическом предприятии, узнали, что там требуются не только фармацевты, но и представители технических специальностей.

студенты, профориентация(2023)|Фото: avo.ru

В деловой части программы состоялись встречи представителей службы занятости и сферы образования с работодателями, на которых обсуждались вопросы взаимодействия и привлечения молодых специалистов в промышленность. По мнению сторон, необходимо чаще обмениваться идеями, удачными кейсами, развивать молодёжные программы и совместными усилиями поднимать престиж инженерных и рабочих профессий.

Помимо этого, во всех территориях профконсультанты центра занятости населения организовали деловые игры, профориентационные квесты и тренинги, связанные с трудоустройством и карьерным планированием. Студенты Муромского колледжа радиоэлектронного приборостроения познакомились с формулой успешной карьеры, учащиеся Гусевского стекольного колледжа рассмотрели слагаемые профессионального успеха и прокачали навыки самопрезентации. А во Владимире студенты госуниверситета и индустриального колледжа узнали о трендах развития современного рынка труда, научились планированию карьеры и прослушали истории успешных людей.

студенты, профориентация(2023)|Фото: avo.ru

«Профориентационную работу служба занятости проводит в рамках нацпроекта «Демография». Карьерные и кадровые консультанты не только знакомят молодёжь с профессиями, но и комплексно решают вопросы работодателей с учётом их бизнес-ситуаций. Это позволило повысить уровень трудоустройства молодых людей в возрасте от 14 до 34 лет до 89 процентов», – резюмировала Мария Мальцева.

Теги: студенты, единый день выпускника, кадровая служба, соискатели, работодатель


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