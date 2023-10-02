В Таганроге отравились школьники

Мэр Таганрога Андрей Фатеев высказался об отравлении учеников школы №30.

"По результатам санитарно-противоэпидемических мероприятий ситуация следующая. У ряда школьников выделен РНК норовируса. У сотрудников пищеблока норовивирус не обнаружен", - написал Фатеев в своем telegram-канале.

Данные о пищевом отравлении не находят лабораторного подтверждения. Образовательный процесс переведен на дистанционный режим. Продолжаются санитарно-противоэпидемические мероприятия, уточнил мэр.