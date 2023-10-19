20 Октября 2023
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Фото: Reuters

В Минобороны Израиля объявили о скором вхождении в сектор Газа

В скором времени израильские войска войдут в сектор Газа. Об этом на границе с Газом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

"Пока вы видите Газу издали, но скоро вы увидите ее изнутри. Этот приказ поступит", - приводит слова министра The Times of Israel.

Командующий Южного военного округа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ярон Финкельман также подчеркнул, что сухопутное наступление будет сложным, долгим и напряженным. Согласно словам источника агентства Reuters, в планах Тель-Авив разрушить инфраструктуру сектора Газа, даже если для этого придется пожертвовать мирным населением. Его намерены оттеснить к границе с Египтом и преследовать ХАМАС. Для этого военные собираются взорвать сеть тоннелей, которой пользуется движение.

В издании также передали слова израильских чиновников, которые пока не могут представить, как будет выглядеть сектор Газ после боевых действий.

Теги: сектор Газа, Израиль, Минобороны


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