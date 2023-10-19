В Эстонии сочли Венгрию "троянским конем России"

В Эстонии полагают, что Венгрия может стать российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО.

Об этом сообщил председатель комиссии парламента Эстонии по государственной обороне Калев Стойческу, уточнив, что Венгрия в этом случае будет блокировать ключевые решения, направленные на укрепление европейской безопасности и обороны, а также помощь Украине, пишет РИА Новости.

Ранее выяснилось, что Белый дом собрался объединить выделение денег Украине и срочную помощь Израилю. Это увеличит вероятность того, что конгресс одобрит помощь Киеву, несмотря на растущую оппозицию со стороны республиканцев в палате представителей.

В сентябре была озвучена сумма, в которую оценивается помощь, выделенная США Украине после визита в Америку Владимира Зеленского. Она не является той, на которую рассчитывал глава "незалежной". Вместо $24 млрд, на которые рассчитывал Зеленский, Украина получит пакет военной помощи на $325 млн.