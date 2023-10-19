19 Октября 2023
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Фото: пресс-служба СКР

Пасынок Стаса Намина сознался в убийстве бабушки и брата

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина (настоящее имя – Анастас Микоян) Роман сознался в убийстве младшего сводного брата и бабушки. Видео с признанием 39-летнего мужчины опубликовал Следственный комитет.

Трагедия произошла минувшей ночью в деревне Крюково в Истринском районе Подмосковья. Тела 30-летнего Артема Микояна и его бабушки Прасковьи Ткаченко были обнаружены с множественными ножевыми ранениями в дачном доме семьи. Также сообщалось, что полицию вызвал Роман.

Родственники и знакомые семьи говорили, что Роман вел маргинальный образ жизни, скандалил. Артем же, напротив, был покладистым, помогал бабушке и общался со старшим братом даже тогда, когда это перестали делать другие родственники.

Теги: роман микоян, стас намин, убийство


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