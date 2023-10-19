СМИ: Убиты сын и теща российского рокера Стаса Намина

В Истринском районе Подмосковья убитыми найдены 30-летний российский режиссер Артем Микоян и его 85-летняя бабушка Полина Ткаченко. Они приходились сыном и тещей известному российскому рок-артистк Стасу Намину, основателю групп "Цветы" и "Парк Горького".

По данным российских Telegram-каналов, погибших нашли зарезанными на даче семьи в деревне Крюково.

Также известно, что полицию вызвал старший сын Намина, 39-летний Роман Микоян. По неподтвержденным данным, он задержан и допрашивается в качестве подозреваемого.