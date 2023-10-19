В Англии назвали причину провала ВСУ

В Англии полагают, что все операции Вооруженных сил Украины против армии России обречены на провал, потому что в рядах ВСУ – колоссальная нехватка бойцов.

Согласно базовым военным алгоритмам, для проведения успешной атаки соотношение сил должно быть три к одному. У украинцев этого и близко нет, приводит РИА Новости фрагмент публикации издания Independent, которое ссылается на бывшего офицера разведки Фрэнка Ледвиджа.

Напомним, ранее выяснилось, что Киев бросает на штурм Старомайорского в ДНР неподготовленные части. По словам пленного Юрия Герасимчука, в начале августа он попал в плен в селе Старомайорское (ДНР), после того, как абсолютно неподготовленным был отправлен на штурм. Солдат рассказывает, что ранее никогда не держал в руках оружие и не служил срочную службу, им сказали, что они будут лишь охранять "уже отвоёванные территории". До этого оказалось, что украинские офицеры ничего не рассказывают солдатам о контрнаступлении – бойцы узнают о его ходе из TikTok. В итоге солдаты действуют в полной неопределенности и попадают в плен. Кроме того, стало известно, что на Украине практически не осталось мужчин, способных вести боевые действия, люди хотят мирно жить с Россией.

Позже в США сообщили, что дали Киеву все, о чем тот просил для контрнаступления, но оно идет медленнее, чем хотелось бы, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. По словам представителя Белого дома, Украина понимает, что "время не на ее стороне" и что с началом осени маневрировать, применять дроны и системы ПВО станет сложнее. При этом в офисе президента Украины Владимира Зеленского считают, что контрнаступление идет по плану. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, объясняя провал "контрнаступа", сообщил, что ВС РФ научились эффективно противодействовать западной технике, поэтому все попытки украинского контрнаступления остаются безуспешными.