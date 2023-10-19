Число россиян, погибших в израильско-палестинском конфликте, достигло 19

Число россиян, погибших за время эскалации палестино-израильского конфликта, достигло 19, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Израиле.

По меньшей мере, двое граждан России в заложниках. Еще семь числятся как пропавшие без вести.

Ранее сегодня официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что подтвержденное число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 203. Он отметил, что эта цифра не окончательная.

В МИД РФ заявляли, что Россия не обладает данными о гибели россиян среди заложников в секторе Газа.