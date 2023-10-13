Россия не обладает данными о гибели россиян среди заложников в секторе Газа

Россия не обладает данными о гибели россиян среди заложников в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова.

"Мы в контакте со всеми. И в принципе по просьбам многих, у нас есть, конечно, выход на руководство ХАМАС", - добавил он.

Отвечая на вопрос, будет ли РФ продолжать контакты с руководством ХАМАС, Богданов отметил, что необходимо решать проблемы, и сделать это невозможно без контактов и информации. Он подчеркнул, что контакты и усилия должны привести к желаемому результату - не просто прекращению насилия, гуманитарной катастрофы, но и к спасению тех, кто оказался в этой ситуации, в том числе вызволению заложников, среди которых не только граждане России, но и других стран, обращающихся к РФ.