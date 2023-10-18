Только половина малоимущих семей с детьми, получающих пособия, выходит из категории бедных

Только половина малообеспеченных семей с детьми, получающих пособие от государства, выходит из категории живущих за порогом бедности, сообщил аудитор Счетной палаты России Сергей Шторгин.

По словам вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой, за год на 800 тыс. сократилось число детей, проживающих в малоимущих семьях. Но Шторгин дополнил, что в первом квартале 2023 года ниже границы бедности в стране все равно оставались 17,3 млн человек.

Также в Госдуме отметили, что из категории малоимущих выходят благодаря пособию люди, которые получают 50-70% от него. То есть у них есть и другие источники дохода, например, зарплата. По мнению депутата Ольги Алимовой, "в стране сформировалась группа кочевников-тунеядцев, живущих за счет детских пособий". Голикова возразила, что "если у человека нулевой доход – ему пособие никакое не положено".