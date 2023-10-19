Госдума может запретить "оскорбительные" названия российских поселков

В Госдуму внесли законопроект о запрете на оскорбительные, уничижительные и принижающие достоинства названия населенных пунктов. Авторы документа – депутаты фракции "Новые люди".

По мнению авторов инициативы, сейчас в стране насчитываются сотни поселков и других типов поселений, названия которых оскорбительны. Приводятся примеры: Лох (Саратовская область), Антилохово (Ивановская область), Шалава (Ярославская область), Мусорка (Самарская область), Пуково (Тверская область), Попки (Псковская область) и Бухалово (населенные пункты с таким названием есть в нескольких регионах).

Депутаты считают, что жители таких населенных пунктов подвергаются травле и оскорблениям, они даже прилагают усилия, чтобы изменить место рождения и регистрации в документах у себя и детей, сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня".