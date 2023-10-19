19 Октября 2023
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Общество Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В южноуральском Минстрое назвали причину отсутствия отопления в бывшем военном городке

В Министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области назвали причину отсутствия тепла в квартирах жителей бывшего Военного городка (ДОС, Дом офицерского состава) под Чебаркулем, на которое ранее они жаловались председателю СКР Александру Бастрыкину.

В министерстве в ответ на запрос Накануне.RU привели информацию администрации Чебаркульского городского округа о том, что 12 октября с 9.30 до 13.00 АО "Оборонэнерго" меняло разъединитель высоковольтной линии электропередач на территории воинской части. Под отключение тепло-водоснабжения попали жилые дома по улице Каширина. После завершения указанных работ тепло-водоснабжение подано в плановом режиме. Сейчас Чебаркульский городской округ подключен к отоплению на 100%.

Напомним, в конце первой декады октября жители бывшего Военного городка пожаловались Бастрыкину на коммунальные проблемы, среди которых – отсутствие в квартирах отопления и соседство с крысами. Обращение опубликовала в своем telegram-канале общественница Валентина Волкова. По данным жителей, управляющая компания не выполняла свои обязанности, вовремя не вывозила мусор, из-за чего "завелись крысы размером с кошку". Также УК якобы не делала дезинфекцию подвалов и регулярно отключала горячую воду, не уведомляя об этом жителей.

Теги: Чебаркуль, Челябинская область, военный городок, обращение


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