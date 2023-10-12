"Крысы размером с кошку". Жители бывшего военного города в Челябинской области пожаловались Бастрыкину на коммунальный ад

Жители бывшего Военного городка (ДОС, Дом офицерского состава) под Чебаркулем Челябинской области записали видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Жители пожаловались на коммунальные проблемы, среди которых – отсутствие в квартирах отопления и соседство с крысами.

Обращение опубликовала в своем telegram-канале общественница Валентина Волкова. По данным жителей, управляющая компания не выполняет свои обязанности, вовремя не вывозит мусор, из-за чего "завелись крысы размером с кошку". Также УК якобы не делает дезинфекцию подвалов и регулярно отключает горячую воду, не уведомляя об этом жителей. Отопления, которое обещали дать к 6 октября, до сих пор нет.

По данным СКР, Бастрыкин отреагировал – председатель Следственного комитета России поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Челябинской области. Сотрудники челябинского областного управления СКР начали проверку изложенной жильцами информации.

Комментарии администрации Чебаркуля и министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области к моменту публикации получить не удалось.