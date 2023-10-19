Американский дрон-разведчик подал сигнал тревоги недалеко от берегов Крыма

Американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над акваторией Черного моря. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на сервис Flightradar24.

Отмечается, что БПЛА после сигнала о потери связи начал отдаляться от берегов Крыма, а затем полетел в сторону одной из военных баз НАТО.

RQ-4B Global Hawk регулярно летает в нейтральных водах Черного моря. Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что российские МиГ-31, оборудованные системами "Кинжал", будут патрулировать воздушное пространство в нейтральной зоне над Черным морем на постоянной основе.