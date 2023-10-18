Путин: МиГ-31 с "Кинжалами" начинают постоянное патрулирование над Черным морем

Российский президент Владимир Путин заявил, что российские МиГ-31, оборудованные системами "Кинжал", будут патрулировать воздушное пространство в нейтральной зоне над Черным морем.

"Вот они (США – прим.) взяли, затащили две авиационные группировки в Средиземное море", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Хочу сказать, что это не угроза... но по моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование воздушного пространства над Черным морем", - приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Напомним, после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября Пентагон сообщил, что США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта отправляют в восточную часть Средиземного моря авианосец ВМФ США Gerald R. Ford с ударной группой. Также Штаты объявили, что отправят в восточную часть моря вторую авианосную группу во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower.