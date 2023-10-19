ЛДПР предложила запретить рекламу энергетиков

В Госдуму депутатами от ЛДПР внесен законопроект о запрете любой рекламы энергетиков на федеральном уровне.

Они отмечают, что эти напитки стали очень популярными, но имеют ряд серьезных побочных эффектов: повышение артериального давления, риск диабета, депрессии, раздражительности, расстройство сна. Врачи считают, что регулярное употребление энергетиков вызывает зависимость и даже истощение нервной системы.

Хотя сейчас в ряде регионов действует запрет на продажу энергетиков лицам до 18 лет, это не дает результата, поскольку они активно рекламируются на телевидении, радио и в сети. В 2021 году их продажи достигли 829 млн литров.

Если считать, что количество потребителей энергетиков в России 10 млн человек (подростки, студенты и молодежь этого возраста), то получается, что один такой человек потребляет около 80 литров энергетиков в год.

"А ведь естественной потребности в энергетиках у человека нет. Так и зачем ее создавать? К сожалению, молодежь нередко заблуждается насчет неисчерпаемости подаренных природой собственных ресурсов и не задумывается о рисках вредного воздействия энергетической химии на свое здоровье", - написал соавтор проекта председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В январе в Госдуму был внесен законопроект о запрете продажи энергетиков детям.