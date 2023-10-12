В России может подорожать водка

Крупнейшие алкогольные компании просят Минфин поднять с 2024 г. минимальные цены на водку на 7%, до 301 руб. за бутылку 0,5 л в рознице.

Преодоление отметки в 300 руб. может оказаться заметным для части потребителей и привести к стагнации рынка, приводит "Ъ" мнение экспертов.

Напомним, в конце 2022 г. выяснилось, что минимальная стоимость водки с 1 января 2023 г. (за 0,5 литра) вырастет с 261 руб. до 281 руб., коньяка – с 480 руб. до 517 руб., бренди – с 348 руб. до 375 руб. Аналогичную судьбу прочили и шампанскому – розничная стоимость игристого вина в России с 2023 г. выросла с 169 руб. до 239 руб. за 0,75 л. Оптовая стоимость вырастет на 45,2%.