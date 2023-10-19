Переход экс-губернатора Буркова на УВЗ подтвердили на заводе

На Уралвагонзаводе подтвердили переход в их команду бывшего губернатора Омской области Александра Буркова. Как передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УВЗ, Бурков работает в качестве одного из руководителей в головной организации.

Ранее сообщалось, что экс-чиновника взяли на должность директора по персоналу в Нижнем Тагиле, однако эта информация не подтвердилась. Речь идет о руководящей должности Концерна, офис которого находится в Москве.

Напомним, в марте 2023 г. президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Врио главы региона назначен глава правительства ДНР Виталий Хоценко. Осенью он победил на выборах главы региона.

Бурков родился 23 апреля 1967 г. в Кушве (Свердловская область). Омскую область он возглавлял несколько лет – с 9 октября 2017 по 14 октября 2018 гг. он был и.о., потом до марта 2023 г. - полноправным главой региона