В Москве похитили главного библиотекаря ГПИБ и требуют выкуп в 5 миллионов

В Москве неизвестные похитили главного библиотекаря Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргариту Стручеву и требуют за ее освобождение 5 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В заявлении, поступившем в полицию, говорится, что 65-летняя женщина в последний раз была на работе 13 октября, с тех пор уже дважды к ней приходили некие люди, представлявшиеся полицейскими. Они утверждали, что Стручева разыскивается за мошенничество.

Об исчезновении библиотекаря сообщила ее племянница. Она общалась со Стручевой 17 октября: пенсионерка попросила у своей родственницы 5 млн руб., ее голос был обеспокоенным. Потом позвонил мужчина с неизвестного номера и потребовал те же 5 млн руб. за сохранение жизни библиотекаря.