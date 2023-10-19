19 Октября 2023
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Фото: Рамиль Нуриев

Близким героев земли Сургутской вручили государственные награды

В Сургутском краеведческом музее 18 октября вручили государственные награды героям СВО, получившим их посмертно. Передали ордена Мужества родным трех доблестных бойцов из Сургута и Сургутского района.

герои земли сургутской(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

Площадку для церемонии выбрали неслучайную. Награждение проходило в зале, где по проекту "ГЕРОИ ЗЕМЛИ СУРГУТСКОЙ" представлены портреты земляков, погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Государственные награды родственникам передал военный комиссар города Сургута и Сургутского района Андрей Калядин.

"Три ордена Мужества мы вручили сегодня на хранение близким участников СВО. Награды останутся в семье, чтобы будущие поколения знали, что они герои, и все мы о них помним. Глядя в молодые красивые лица этих ребят из фотогалереи, становится очень больно. Память – самое главное, что мы можем для них сделать", - сказал военком.

Церемония вручения госнаград(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

Глава Сургута Андрей Филатов по окончании церемонии пообщался с близкими бойцов, поблагодарив их за беспримерный подвиг ребят. В числе награжденных – сургутянин Тарас Вовчок. Лейтенант, замкомандира разведывательной роты, он погиб при выполнении боевого задания в марте 2023 г. Награду получала мама Тараса – Наталия Владимировна.

андрей филатов, близкие погибших бойцов(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

"Наш сын – герой. Когда в 2010-м г. он закончил университет в Балашихе и приехал в Сургут, сразу сказал: мама, любой замес, и я первый в списках. Беда пришла, откуда не ждали. Мы ждали его домой. Он полгода отслужил, говорил, не могу: у меня батальон, надо их принимать, размещать. Остался. Они и под снайперами ходили, сложно, конечно, все это было. Но мы ждали, и долго не могли поверить, до последнего", - сказала мать бойца.

Похоронен воин на Аллее Славы в Сургуте. У Тараса Вовчока остались дети, супруга, родители, сестра.

"Нам помогают, конечно, здесь все хорошо организовано. И дети знают, что папа – герой, - говорит Наталия Владимировна и как мать офицера, героя добавляет, - Ребята, которые воюют, мы вас ждем! Живыми. Возвращайтесь в семьи, живыми и здоровыми возвращайтесь".

Глава Сургута андрей Филатов, замглавы Сургута Анна Томазова на церемонии передачи госнаград(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

Еще два воина, награжденных посмертно, - механик-водитель танкового взвода Динар Набиуллин и командир мотострелкового взвода Сайман Исрафилов из Сургутского района. Орден Саймана вручили его отцу Валентину Исрафилову. Молодой человек всегда был целеустремленным, рассказал Валентин Имирбекович, сам выбрал профессию кадрового военного. С однокашниками парня из Московского высшего общевойскового командного училища родители и сейчас не потеряли связь, а младший брат пошел по стопам старшего, тоже учится в военном вузе.

"У нас не принято гордиться детьми, но да, я думаю, любой нормальный мужчина так поступит", - медленно говорит отец, которому слова даются тяжело, потому что за ними – вся боль утраты.

Почетный караул во время церемонии составили 11-классники школ города – учащиеся класса МЧС школы № 46, кадеты лицея имени генерал-майора Хисматулина, члены военно-патриотического объединения "Стрижи" имени Михаила Волкова школы №19. Для ребят этот день стал уроком мужества и патриотизма на всю жизнь.

Госнаграда(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

Теги: Андрей Филатов, Андрей Калядин, награда, бойцы, СВО


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