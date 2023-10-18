19 Октября 2023
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Фото: Yousef Mohammed/Global Look Press

Bild: ФРГ перебросила спецназ на Кипр для возможного освобождения заложников

Германия перебросила спецназ на Кипр для возможного проведения операции по освобождению заложников из сектора Газа, сообщает Bild.

По данным издания, власти ФРГ провели "большую секретную операцию" по переброске спецназа бундесвера на Кипр, чтобы иметь возможность в случае чрезвычайной ситуации эвакуировать немецких граждан, захваченных ХАМАС. Также речь может идти об эвакуации немцев из сектора Газа и Ливана.

Ранее стало известно, что Великобритания может использовать спецназ для освобождения заложников в секторе Газа. Как сообщала газета i, сейчас идет сбор разведданных.

Точное количество находящихся у ХАМАС заложников до сих пор неизвестно. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщал, что в плену палестинского движения удерживается 155 Также речь может идти об эвакуации немцев из сектора Газа и Ливана.. По его словам, военные делают все возможное для освобождения пленных.

Теги: фрг, заложники, сектор газа, хамас


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